Лазарев Новиков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 1 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (р... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850