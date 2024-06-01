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Лазарев Новиков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лазарев Новиков Иван Лазаревич

Мать: Лазарева Новикова Настасья Павловна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 1 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (р... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850

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