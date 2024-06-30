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Лазарева Новикова Настасья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1855 и 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1829 и 1830

Муж: Лазарев Новиков Иван Лазаревич

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 19 лет, муж - Иван Лазаревич, 19 лет 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лазарев Новиков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич

Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 25 лет, муж - Иван Лазаревич, 25 лет 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во ... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лазарев Новиков Фотий / Фокий Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 29, муж - Иван Лазаревич, 29 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лазарев Новиков Матвей / Матфей Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лазарев Новиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 34 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 39 лет, вдова 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 45 лет, вдова 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428... Показать все
Смерть
Между 1855 и 1860

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