Лазарева Новикова Настасья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1855 и 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1829 и 1830
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 19 лет, муж - Иван Лазаревич, 19 лет 28 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лазарев Новиков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 25 лет, муж - Иван Лазаревич, 25 лет 29 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во ... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лазарев Новиков Фотий / Фокий Иванович
Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 29, муж - Иван Лазаревич, 29 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д.... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лазарев Новиков Матвей / Матфей Иванович
Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лазарев Новиков Иван Иванович
Отец ребёнка: Лазарев Новиков Иван Лазаревич
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 34 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 39 лет, вдова 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 45 лет, вдова 25 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428... Показать все
Смерть
Между 1855 и 1860