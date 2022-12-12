Захарова (Даренских) Мелания Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Даренских) Мелания Трофимовна

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Место рождения

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
06.02.1876 ст.

Муж: Захаров Иван Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Сын: Захаров Матвей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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