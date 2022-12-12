Захарова (Даренских) Мелания Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно