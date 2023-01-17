Захаров Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1858
Бракосочетание
06.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Мелания Трофимовна
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Мать ребёнка: Захарова Мелания Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно