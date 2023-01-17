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Захаров Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1858

Отец: Захаров Матвей Афанасьевич

Мать: Захарова Аксинья Дмитриевна

Бракосочетание
06.02.1876 ст.

Жена: Захарова Мелания Трофимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Мелания Трофимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Сын: Захаров Матвей Иванович

Мать ребёнка: Захарова Мелания Трофимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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