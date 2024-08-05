Новиков Панфил Михайлович 16.02.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Панфил Михайлович

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Место рождения

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.02.1884 ст.

Дата смерти

22.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1884 ст.

Отец: Новиков Михаил Семёнович

Мать: Новикова Матрёна Венедиктовна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
19.02.1884 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.

Дочь: Иванова (Новикова) Мария Панфиловна

Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1909 ст.

Сын: Новиков Иван Панфилович

Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1911 ст.

Сын: Новиков Фёдор Панфилович

Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1913 ст.

Сын: Новиков Иван Панфилович

Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Новиков Пётр Панфилович

Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Новиков Дмитрий Панфилович

Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
22.09.1958

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