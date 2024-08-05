Новиков Панфил Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1884 ст.
Дата смерти22.09.1958
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1884 ст.
Крещение
19.02.1884 ст.
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.
Дочь: Иванова (Новикова) Мария Панфиловна
Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
26.09.1909 ст.
Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
06.02.1911 ст.
Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
21.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Новиков Дмитрий Панфилович
Мать ребёнка: Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна
Смерть
22.09.1958