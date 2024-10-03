Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна 04.12.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна

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Место рождения

Воробьи, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.12.1886 ст.

Дата смерти

23.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1886 ст.

Отец: Соколов Яков Тимофеевич

Мать: Соколова Христина Ильинична

Воробьи, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
26.12.1886 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Новиков Панфил Михайлович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.

Дочь: Иванова (Новикова) Мария Панфиловна

Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1909 ст.

Сын: Новиков Иван Панфилович

Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1911 ст.

Сын: Новиков Фёдор Панфилович

Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1913 ст.

Сын: Новиков Иван Панфилович

Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Новиков Пётр Панфилович

Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Новиков Дмитрий Панфилович

Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
23.02.1958

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