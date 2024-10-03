Новикова (Соколова) Варвара Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1886 ст.
Дата смерти23.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1886 ст.
Крещение
26.12.1886 ст.
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.
Дочь: Иванова (Новикова) Мария Панфиловна
Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович
Рождение ребёнка
26.09.1909 ст.
Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Новиков Дмитрий Панфилович
Отец ребёнка: Новиков Панфил Михайлович
Смерть
23.02.1958