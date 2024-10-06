Нехорошева Аксинья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Аксинья Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Анкидин Исаевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Нехорошева) Дарья Анкидиновна

Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Нехорошев Евдоким Анкидинович

Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Нехорошева) Авдотья (Евдокия) Анкидиновна

Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Нехорошева) Марфа Анкидиновна

Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич

Смерть
Неизвестно

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