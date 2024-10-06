Нехорошева Аксинья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Нехорошева) Дарья Анкидиновна
Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Нехорошев Евдоким Анкидинович
Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Нехорошева) Авдотья (Евдокия) Анкидиновна
Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Нехорошева) Марфа Анкидиновна
Отец ребёнка: Нехорошев Анкидин Исаевич
Смерть
Неизвестно