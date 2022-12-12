Клепиков Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепиков Григорий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

30.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Клепиков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Клепикова Мария

Рождение ребёнка
1933

Сын: Клепиков Валентин

Мать ребёнка: Клепикова Мария

Рождение ребёнка
29.11.1940

Дочь: Азбукина, Малиновская Людмила

Мать ребёнка: Клепикова Мария

Россия
Военная служба
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепикова Мария

Смерть
30.04.1942
Смоленская Обл.
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