Клепиков Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти30.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Клепиков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Клепикова Мария
Рождение ребёнка
1933
Сын: Клепиков Валентин
Мать ребёнка: Клепикова Мария
Рождение ребёнка
29.11.1940
Дочь: Азбукина, Малиновская Людмила
Мать ребёнка: Клепикова Мария
Россия
Военная служба
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клепикова Мария
Смерть
30.04.1942
Смоленская Обл.