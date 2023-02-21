Клепикова (Бородкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бородкин Александр
Мать: Яковлева Ирина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Клепиков Валентин
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Егорович
Рождение ребёнка
29.11.1940
Дочь: Азбукина, Малиновская Людмила
Отец ребёнка: Клепиков Григорий Егорович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Ирина
Отец ребёнка: Зайднер Исаак Абрамович