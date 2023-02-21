Клепикова (Бородкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепикова (Бородкина) Мария

Клепикова (Бородкина) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородкин Александр

Мать: Яковлева Ирина

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Клепиков Валентин

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Егорович

Рождение ребёнка
29.11.1940

Дочь: Азбукина, Малиновская Людмила

Отец ребёнка: Клепиков Григорий Егорович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайднер Исаак Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Ирина

Отец ребёнка: Зайднер Исаак Абрамович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close