Горнакова (Дмитриева) Варвара Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова (Дмитриева) Варвара Лукинична

Горнакова (Дмитриева) Варвара Лукинична

Место рождения

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

02.11.1835

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Дмитриев Лука

Мать: не указана

Банщиково, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Степан Карпович

Рождение ребёнка
09.03.1815

Сын: Горнаков Герасим Степанович

Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.01.1820

Дочь: (Горнакова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.01.1823

Дочь: (Горнакова) Мелания Степановна

Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.03.1825

Дочь: (Горнакова) Матрена Степановна

Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
11.03.1826

Сын: Горнаков Василий Степанович

Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
02.11.1835

Мы используем куки для улучшения работы сайта.