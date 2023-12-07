Горнакова (Дмитриева) Варвара Лукинична
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти02.11.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Дмитриев Лука
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1815
Сын: Горнаков Герасим Степанович
Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович
Рождение ребёнка
10.01.1820
Дочь: (Горнакова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович
Рождение ребёнка
09.01.1823
Дочь: (Горнакова) Мелания Степановна
Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович
Рождение ребёнка
25.03.1825
Дочь: (Горнакова) Матрена Степановна
Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович
Рождение ребёнка
11.03.1826
Сын: Горнаков Василий Степанович
Отец ребёнка: Горнаков Степан Карпович
Смерть
02.11.1835