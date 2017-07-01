Захаревская (Янковская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаревская (Янковская) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1930

Дата смерти

01.07.2017

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930

Отец: Янковский Николай Данилович

Мать: Янковская Зофья

Рождение ребёнка
07.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаревский Антон Эдуардович

Рождение ребёнка
25.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаревский Антон Эдуардович

Рождение ребёнка
16.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаревский Антон Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаревский Антон Эдуардович

Смерть
01.07.2017
г. Юрмала, Латвия
Похороны
05.07.2017
Дудинка, Резекненский район, Латвия
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