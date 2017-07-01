Захаревская (Янковская) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1930
Дата смерти01.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1930
Отец: Янковский Николай Данилович
Мать: Янковская Зофья
Рождение ребёнка
07.07.1955
Рождение ребёнка
25.02.1963
Рождение ребёнка
16.03.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2017
г. Юрмала, Латвия
Похороны
05.07.2017
Дудинка, Резекненский район, Латвия