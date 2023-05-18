Янковская (Сушинская) Зофья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1922
Сын: Янковский Николай
Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович
Рождение ребёнка
13.01.1928
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович
Рождение ребёнка
04.10.1930
Дочь: Захаревская Вера Николаевна
Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович
Рождение ребёнка
30.12.1931
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович
Смерть
Неизвестно