Янковская (Сушинская) Зофья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковская (Сушинская) Зофья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1922

Сын: Янковский Николай

Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович

Рождение ребёнка
13.01.1928

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович

Рождение ребёнка
04.10.1930

Дочь: Захаревская Вера Николаевна

Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович

Рождение ребёнка
30.12.1931

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Янковский Николай Данилович

Смерть
Неизвестно