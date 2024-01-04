Старкова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1927

Дочь: Семенова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Старков Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1930

Сын: Старков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Старков Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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