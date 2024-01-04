Старкова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1927
Дочь: Семенова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Старков Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1930
Сын: Старков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Старков Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно