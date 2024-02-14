Тимергалиев Нурислам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимергалиев Нурислам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Тимергалиев Насретдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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