Михеев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Михеева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михеева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Михеева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Капитолина Георгиевна
Мать ребёнка: Михеева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Михеева Вера
Смерть
Неизвестно