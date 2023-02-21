Михеев Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Георгий
Мать: Михеева Вера
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Ветошкина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна
Смерть
Неизвестно