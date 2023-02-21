Михеев Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Георгий

Мать: Михеева Вера

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Ветошкина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Михеева Зоя Александровна

Смерть
Неизвестно
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