Магусев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагусев Иван Николаевич

Магусев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Магусев Николай Николаевич

Мать: Магусева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутина Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Магусева Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Магусева Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишенко Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Магусева Нина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магусева Нина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close