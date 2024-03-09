Магусев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Магусев Николай Николаевич
Мать: Магусева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутина Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Магусева Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Магусева Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишенко Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Магусева Нина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магусева Нина Ефимовна
Смерть
Неизвестно