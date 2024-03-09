Магусева Нина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магусева Нина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Магусев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Магусев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишенко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Магусев Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магусев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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