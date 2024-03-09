Магусева Нина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Магусев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Магусев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишенко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Магусев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно