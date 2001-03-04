Колесников Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1946
Дата смерти04.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1946
Рождение ребёнка
01.07.1970
Дочь: Фефелова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Колесникова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1973
Дочь: Пикун Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Колесникова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2001