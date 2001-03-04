Колесников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1946

Дата смерти

04.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1946

Отец: Колесников Иван Васильевич

Мать: Колесникова Татьяна Панфиловна

Рождение ребёнка
01.07.1970

Дочь: Фефелова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Колесникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1973

Дочь: Пикун Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Колесникова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Любовь Ивановна

Смерть
04.03.2001
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