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Колесникова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1946

Дата смерти

02.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1946

Отец: Кирпун Иван Данилович

Мать: Кирпун Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
01.07.1970

Дочь: Фефелова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Колесников Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1973

Дочь: Пикун Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Колесников Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Виктор Иванович

Смерть
02.01.2023
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