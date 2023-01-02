Колесникова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1946
Дата смерти02.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1946
Отец: Кирпун Иван Данилович
Мать: Кирпун Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
01.07.1970
Дочь: Фефелова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Колесников Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1973
Дочь: Пикун Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Колесников Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2023