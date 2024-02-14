Хабибулла
Место рожденияТутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Бакый Абдрахманов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гатиятулла
Мать ребёнка: Гульгуна Биккулова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Хамидулла
Мать ребёнка: Гульгуна Биккулова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Валиулла
Мать ребёнка: Гульгуна Биккулова