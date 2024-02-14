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Хабибулла

Место рождения

Тутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Бакый Абдрахманов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Гатиятулла

Мать ребёнка: Гульгуна Биккулова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Хамидулла

Мать ребёнка: Гульгуна Биккулова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Валиулла

Мать ребёнка: Гульгуна Биккулова

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