Никишин Дементий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти25.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
25.12.1941
Причина смерти: Погиб в плену | Погиб в плену 25.12.1941 года. Похоронен в концлагере «Нойенгамме».
Военная служба
С 1941 по 25.12.1941
Род войск: Пехота Призван в 1941 году. Служил в 564 стрелковом полку 195 стрелковой дивизии. 14.07.1941 года был взят в плен под городом Быховым Могилёвской области Белорусской ССР. Находился в плену ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область