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Никишин Дементий Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

25.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
25.12.1941
Причина смерти: Погиб в плену | Погиб в плену 25.12.1941 года. Похоронен в концлагере «Нойенгамме».
Военная служба
С 1941 по 25.12.1941
Род войск: Пехота Призван в 1941 году. Служил в 564 стрелковом полку 195 стрелковой дивизии. 14.07.1941 года был взят в плен под городом Быховым Могилёвской области Белорусской ССР. Находился в плену ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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