Колосова Параскева Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Параскева Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Вонифатий Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колосов Иван Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Колосов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Колосов Филипп Степанович

Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Степан Давыдович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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