Колосова Параскева Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колосов Вонифатий Степанович
Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колосов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Колосов Филипп Степанович
Отец ребёнка: Колосов Степан Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно