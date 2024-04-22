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Колосов Степан Давыдович

Место рождения

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Колосов Давыд

Мать: не указана

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Колосов Вонифатий Степанович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колосов Иван Степанович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Колосов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Колосов Филипп Степанович

Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Степанида Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Параскева Аверкиевна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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