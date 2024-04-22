Колосов Степан Давыдович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Колосов Давыд
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Колосов Вонифатий Степанович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колосов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Колосов Филипп Степанович
Мать ребёнка: Колосова Параскева Аверкиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно