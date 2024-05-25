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Сулеев Зялиль Садыкович

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сулеев Садык

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулеева Хатыпзямал

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сулеев Зялилович

Мать ребёнка: Сулеева Хатыпзямал

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1926

Сын: Сулеев Зялилович

Мать ребёнка: Сулеева Хатыпзямал

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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