Сулеев Зялиль Садыкович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сулеев Садык
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулеева Хатыпзямал
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сулеев Зялилович
Мать ребёнка: Сулеева Хатыпзямал
Рождение ребёнка
17.04.1926
Сын: Сулеев Зялилович
Мать ребёнка: Сулеева Хатыпзямал
Смерть
Неизвестно