Сулеева Хатыпзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сулеев Зялилович
Отец ребёнка: Сулеев Зялиль Садыкович
Рождение ребёнка
17.04.1926
Сын: Сулеев Зялилович
Отец ребёнка: Сулеев Зялиль Садыкович
Смерть
Неизвестно