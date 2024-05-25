Сулеева Хатыпзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулеева Хатыпзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулеев Зялиль Садыкович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сулеев Зялилович

Отец ребёнка: Сулеев Зялиль Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1926

Сын: Сулеев Зялилович

Отец ребёнка: Сулеев Зялиль Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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