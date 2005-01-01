Fernau (Krohn) Ethel Camille
Место рожденияFunchal, Madeira
Дата рождения20.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1871
Отец: Krohn Wilhelm (Heinrich)
Мать: Krohn Elisabeth Hubbard
Funchal, Madeira
Место жительства
1891
Место жительства
1901
28 Belsize Park Gardens, Hampstead, London, England
Место жительства
1901
Рождение ребёнка
26.04.1906
Сын: Fernau Philp E
Отец ребёнка: Fernau Edmond Bernard
Рождение ребёнка
23.01.1908
Отец ребёнка: Fernau Edmond Bernard
Middlesex, England
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно