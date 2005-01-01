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Fernau (Krohn) Ethel Camille

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Место рождения

Funchal, Madeira

Дата рождения

20.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1845 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1871

Отец: Krohn Wilhelm (Heinrich)

Мать: Krohn Elisabeth Hubbard

Funchal, Madeira
Место жительства
1891
Место жительства
1901
28 Belsize Park Gardens, Hampstead, London, England
Место жительства
1901
Рождение ребёнка
26.04.1906

Сын: Fernau Philp E

Отец ребёнка: Fernau Edmond Bernard

Рождение ребёнка
23.01.1908

Сын: Fernau Roderick Lewis

Отец ребёнка: Fernau Edmond Bernard

Middlesex, England
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fernau Edmond Bernard

Смерть
Неизвестно
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