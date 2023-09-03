Кузменко (Литвина) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кузменко Евфросинья Николаевна
Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кузменко Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович
Рождение ребёнка
12.09.1791 ст.
Сын: Кузменко Корнилий Николаевич
Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кузменко Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кузменко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кузменко Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно