Кузменко (Литвина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко (Литвина) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Литвин Григорий Васильевич

Мать: Литвина Агафья Онисимовна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кузменко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кузменко Евфросинья Николаевна

Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кузменко Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1791 ст.

Сын: Кузменко Корнилий Николаевич

Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кузменко Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кузменко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кузменко Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Кузменко Николай Нестерович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Николай Нестерович

Смерть
Неизвестно
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