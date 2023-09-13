Литвина (Ювус) Агафья Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кузменко Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Литвин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Козленко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Литвина Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Литвин Ермолай Григорьевич
Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1785 ст.
Сын: Литвин Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ступак Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно