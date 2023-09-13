Литвина (Ювус) Агафья Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Ювус) Агафья Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кузменко Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Литвин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Козленко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Литвина Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Литвин Ермолай Григорьевич

Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1785 ст.

Сын: Литвин Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступак Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Литвин Григорий Васильевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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