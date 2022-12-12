Федоровых Ефим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровых Ефим Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Федоровых Илья Ефимович

Мать ребёнка: Федоровых Ефимия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дьячкова Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Федоровых Ефимия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоровых Ефимия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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