Федоровых Ефим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Федоровых Ефимия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дьячкова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Федоровых Ефимия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно