Федоровых Ефимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Федоровых Ефим Семенович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дьячкова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Федоровых Ефим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно