Федоровых Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровых Ефимия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Федоровых Илья Ефимович

Отец ребёнка: Федоровых Ефим Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дьячкова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Федоровых Ефим Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоровых Ефим Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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