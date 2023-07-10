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Елякин Василий Феофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Елякин Феофан Ульянович

Мать: Елякина Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1845 или 1846

Дочь: Загребнева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1853

Дочь: Пекушева Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Елякина Ефимия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1856

Дочь: Елякина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Елякина Ефимия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елякина Ефимия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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