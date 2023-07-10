Елякин Василий Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Рождение ребёнка
1845 или 1846
Дочь: Загребнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1853
Дочь: Пекушева Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Елякина Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
19.05.1856
Дочь: Елякина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Елякина Ефимия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елякина Ефимия Яковлевна
Смерть
Неизвестно