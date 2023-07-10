Елякина Ефимия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина Ефимия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1853

Дочь: Пекушева Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Елякин Василий Феофанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1856

Дочь: Елякина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Елякин Василий Феофанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елякин Василий Феофанович

Смерть
Неизвестно
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