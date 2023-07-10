Елякина Ефимия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1853
Дочь: Пекушева Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Елякин Василий Феофанович
Рождение ребёнка
19.05.1856
Дочь: Елякина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Елякин Василий Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно