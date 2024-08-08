Даниленко Архип Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1898 ст.
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1898 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заиграева (Даниленко) Надежда Архиповна
Мать ребёнка: Даниленко Надежда Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниленко Алексей Архипович
Мать ребёнка: Даниленко Надежда Кузьмовна
Рождение ребёнка
31.07.1924
Сын: Даниленко Семён Архипович
Мать ребёнка: Даниленко Надежда Кузьмовна
Смерть
После 1943