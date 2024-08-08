Даниленко Архип Григорьевич 18.02.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниленко Архип Григорьевич

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Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

18.02.1898 ст.

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1898 ст.

Отец: Даниленко Григорий Самсонович

Мать: Даниленко Ксения Карповна

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заиграева (Даниленко) Надежда Архиповна

Мать ребёнка: Даниленко Надежда Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленко Алексей Архипович

Мать ребёнка: Даниленко Надежда Кузьмовна

Рождение ребёнка
31.07.1924

Сын: Даниленко Семён Архипович

Мать ребёнка: Даниленко Надежда Кузьмовна

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
После 1943

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