Распопов Павел Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Распопов Спиридон Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1908 ст.
на свадьбе со стороны невесты присутствовал брат невесты Дмитрий Григорьевич Сорокин
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Распопова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Распопова (Езопова-Сорокина) Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Распопов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Распопова (Езопова-Сорокина) Ефросинья Григорьевна
Военная служба
1914
Первая мировая война 1914 Павел Спиридонович (удостоверение о ранении): 02.08.1914. Должность/Звание рядовой Воинская часть 223-й Одоевский полк Место рождения Тульская губ., Чернский уезд, Троицк... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1918
Смерть
Неизвестно