Распопов Павел Спиридонович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Распопов Павел Спиридонович

Место рождения

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Распопов Спиридон Григорьевич

Мать: не указана

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1908 ст.

Жена: Распопова (Езопова-Сорокина) Ефросинья Григорьевна

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
на свадьбе со стороны невесты присутствовал брат невесты Дмитрий Григорьевич Сорокин
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Распопова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Распопова (Езопова-Сорокина) Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Распопов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Распопова (Езопова-Сорокина) Ефросинья Григорьевна

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1914
Первая мировая война 1914 Павел Спиридонович (удостоверение о ранении): 02.08.1914. Должность/Звание рядовой Воинская часть 223-й Одоевский полк Место рождения Тульская губ., Чернский уезд, Троицк... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1918

Сын: Распопов Александр Павлович

Мать ребёнка: Распопова (Езопова-Сорокина) Ефросинья Григорьевна

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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