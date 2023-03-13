Горбуновъ Прохоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбуновъ Прохоръ

Горбуновъ Прохоръ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Горбуновъ Петръ

Мать: Горбунова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Агрофена

Рождение ребёнка
1806

Сын: Горбуновъ Федоръ

Мать ребёнка: Горбунова Агрофена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Горбунова) Евпраксия

Мать ребёнка: Горбунова Агрофена

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Горбунова) Устинья

Мать ребёнка: Горбунова Агрофена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Горбунова) Марфа

Мать ребёнка: Горбунова Агрофена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.