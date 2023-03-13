Горбуновъ Прохоръ
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Горбуновъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Агрофена
Рождение ребёнка
1806
Сын: Горбуновъ Федоръ
Мать ребёнка: Горбунова Агрофена
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Горбунова) Евпраксия
Мать ребёнка: Горбунова Агрофена
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Горбунова) Устинья
Мать ребёнка: Горбунова Агрофена
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Горбунова) Марфа
Мать ребёнка: Горбунова Агрофена