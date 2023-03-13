Горбунова Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Горбуновъ Федоръ
Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евпраксия
Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Прохоръ