Горбунова Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Горбуновъ Федоръ

Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евпраксия

Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Горбуновъ Прохоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Прохоръ

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