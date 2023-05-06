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Шелепина Марья Тимофеевна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1848 ст.

Сын: Шелепин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1850 ст.

Сын: Шелепин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1852 ст.

Сын: Шелепин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1857 ст.

Дочь: Федосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.08.1859 ст.

Сын: Шелепин Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Афанасий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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