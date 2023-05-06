Шелепина Марья Тимофеевна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1848 ст.
Сын: Шелепин Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.11.1850 ст.
Сын: Шелепин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.04.1852 ст.
Сын: Шелепин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.06.1857 ст.
Дочь: Федосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.08.1859 ст.
Сын: Шелепин Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шелепин Афанасий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно