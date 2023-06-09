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Шелепин Афанасий Леонтьевич

Место рождения

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область

Дата рождения

11.01.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1825 ст.

Отец: Шелепин Леонтий Емельянович

Мать: Шелепина Феодора Тарасовна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.1848 ст.

Сын: Шелепин Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1850 ст.

Сын: Шелепин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1852 ст.

Сын: Шелепин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1857 ст.

Дочь: Федосья Афанасьевна

Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.08.1859 ст.

Сын: Шелепин Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелепина Марья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно