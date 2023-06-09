Шелепин Афанасий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1825 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1848 ст.
Сын: Шелепин Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.11.1850 ст.
Сын: Шелепин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.04.1852 ст.
Сын: Шелепин Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1857 ст.
Дочь: Федосья Афанасьевна
Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.08.1859 ст.
Сын: Шелепин Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шелепина Марья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно