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Соловьёв Сергей Павлович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

28.05.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1890 ст.

Отец: Соловьёв Павел Степанович

Мать: Соловьёва Надежда Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
- сын капитана. Из: Архив: Р Г В И А Фонд: №408, Списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров. Коллекция. Опись: №1, [отсутствует] Дело: №1127, Список по старшинству Гренадерского мортирног... Показать все
Образование
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
- общее в Ярославском кадетском корпусе. Из: Архив: Р Г В И А Фонд: №408, Списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров. Коллекция. Опись: №1, [отсутствует] Дело: №1127, Список по старшинств... Показать все
Получение воинского звания/чина
С 31.08.1908 ст.
- нижний чин. Из: Архив: Р Г В И А Фонд: №408, Списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров. Коллекция. Опись: №1, [отсутствует] Дело: №1127, Список по старшинству Гренадерского мортирног... Показать все
Образование
06.08.1910 ст.
военное - окончил полный курс наук в Константиновском артиллерийском училище по 1-му разряду; Из: Архив: Р Г В И А Фонд: №408, Списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров. Коллекция. Опись... Показать все
Получение воинского звания/чина
С 06.08.1910 ст.
- подпоручик; - со старшинством с 6 августа 1909 г. Из: Архив: Р Г В И А Фонд: №408, Списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров. Коллекция. Опись: №1, [отсутствует] Дело: №1127, Список... Показать все
Поручитель
17.07.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Церковь Воскресения Христова в Даниловской слободе По жениху : подпоручик Артиллерийской бригады Сергей Павлович Соловьев и Тульской губернии и уезда, Архангельской волости, деревни Заикино крестьяни... Показать все
Военная служба
С 22.01.1913 ст.
- адъютант дивизиона; - в управлении дивизии. Из: Архив: Р Г В И А Фонд: №408, Списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров. Коллекция. Опись: №1, [отсутствует] Дело: №1127, Список по ст... Показать все
Получение воинского звания/чина
С 31.08.1913 ст.
- поручик; - со старшинством 6 августа 1913 года. Из: Архив: Р Г В И А Фонд: №408, Списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров. Коллекция. Опись: №1, [отсутствует] Дело: №1127, Список по... Показать все
Награда
02.01.1915 ст.
Орден Св. Станислава II-й степени с мечами. — Награждение — Должность/Звание - поручик; Воинская часть - Гренадерский мортирный артиллерийский дивизион; Наименование награды - Орден Св. Станислава I... Показать все
Получение воинского звания/чина
До 14.04.1916 ст.
- Штабс-капитан; - дивизионный адъютант. Послужной список зауряд-военного чиновника Гренадерского мортирного артиллерийского дивизиона Вахрушева. 30.11.1916 стр. 2, 10 Российский Государственный Во... Показать все
Военная награда
14.04.1916 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
- Орден Св. Станислава III-й степени с мечами и бантом. — Награждение — Должность/Звание - штабс-капитан Воинская часть - Гренадерский мортирный артиллерийский дивизион Наименование награды - Орден ... Показать все
Награда
31.05.1916 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Георгиевское оружие, украшенный эфес (рукоять). — Награждение — Должность/Звание - штабс-капитан Воинская часть - Гренадерский мортирный артиллерийский дивизион Наименование награды - Георгиевское... Показать все
Награда
31.05.1916 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
- Орден Св. Анны II-й степени с мечами. — Награждение — Должность/Звание - штабс-капитан Воинская часть - Гренадерский мортирный артиллерийский дивизион Наименование награды - Орден Св. Анны II-й с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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