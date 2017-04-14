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Лялин Леонид Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1934

Дата смерти

14.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1934

Отец: Лялин Михаил Федорович

Мать: Лялина Антонида Захарьевна

Бракосочетание
20.09.1958

Жена: Лялина Раиса Никитьевна

Жирново, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1959

Сын: Лялин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Лялина Раиса Никитьевна

Рождение ребёнка
10.12.1963

Дочь: Ватутина Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Лялина Раиса Никитьевна

Смерть
14.04.2017
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