Лялин Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1934
Дата смерти14.04.2017
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1934
Отец: Лялин Михаил Федорович
Бракосочетание
20.09.1958
Жена: Лялина Раиса Никитьевна
Жирново, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1959
Мать ребёнка: Лялина Раиса Никитьевна
Рождение ребёнка
10.12.1963
Дочь: Ватутина Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Лялина Раиса Никитьевна
Смерть
14.04.2017