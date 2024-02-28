Ватутина (Лялина) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватутина (Лялина) Елена Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1963

Отец: Лялин Леонид Михайлович

Мать: Лялина Раиса Никитьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ватутин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малова Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Ватутин Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватутин Валерий Александрович

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