Ватутина (Лялина) Елена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1963
Отец: Лялин Леонид Михайлович
Мать: Лялина Раиса Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ватутин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малова Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Ватутин Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно