Freund (Axt) Catharina Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund (Axt) Catharina Margaretha

Место рождения

Орловское, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 22.10.1826

Дата смерти

Около 1854

Пол

Женский

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.10.1826

Отец: Axt Andreas Friedrich

Мать: не указана

Орловское, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Возможно Цюрих
Бракосочетание
08.02.1845

Муж: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Базель, Ф. 167-1-15
Рождение ребёнка
12.11.1847

Дочь: Freund Maria Elisabeth

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.02.1850

Сын: Freund Johann Conrad

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.03.1852

Дочь: Freund Maria Katharina

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.10.1853

Сын: Freund Johann Heinrich

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1854
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Базель
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