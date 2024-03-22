Freund (Axt) Catharina Margaretha
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.10.1826
Дата смертиОколо 1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.10.1826
Отец: Axt Andreas Friedrich
Возможно Цюрих
Бракосочетание
08.02.1845
Базель, Ф. 167-1-15
Рождение ребёнка
12.11.1847
Дочь: Freund Maria Elisabeth
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Рождение ребёнка
15.02.1850
Сын: Freund Johann Conrad
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Рождение ребёнка
05.03.1852
Дочь: Freund Maria Katharina
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Рождение ребёнка
25.10.1853
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Смерть
Около 1854
Базель