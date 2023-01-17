Орловское
Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1628Орловская, кол. нем.при р. Волге.16012119911811195Церковь лютеранская 1. Училище. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
883. Орловское, селение бывшее колонистов, при реке Волге, дворов 333, жителей 3595, церковь лютеранская, школа, 8 лавок, овчинный завод, 15 ветряных мельниц, базар по вт Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43713Орловскоесело51°46'с.ш.46°54'в.д.M-38-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63626458136с Орловскоесело