Мокрецов Семен Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1895
Дата смерти17.03.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1895
Отец: Мокрецов Прохор
Рождение ребёнка
27.07.1923
Дочь: Сибилева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Мокрецова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
03.10.1927
Дочь: Мокрецова Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Мокрецова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
05.06.1937
Дочь: Мокрецова Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Мокрецова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Мокрецова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокрецова Ульяна
Смерть
17.03.1982