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Мокрецов Семен Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1895

Дата смерти

17.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1895

Отец: Мокрецов Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1923

Дочь: Сибилева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Мокрецова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
03.10.1927

Дочь: Мокрецова Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Мокрецова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
05.06.1937

Дочь: Мокрецова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Мокрецова Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрецова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Мокрецова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрецова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.03.1982
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