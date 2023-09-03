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Мокрецова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1893

Дата смерти

30.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1923

Дочь: Сибилева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Мокрецов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
03.10.1927

Дочь: Мокрецова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Мокрецов Семен Прохорович

Рождение ребёнка
05.06.1937

Дочь: Мокрецова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Мокрецов Семен Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрецов Семен Прохорович

Смерть
30.10.1980
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