Мокрецова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1893
Дата смерти30.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1923
Дочь: Сибилева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Мокрецов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
03.10.1927
Дочь: Мокрецова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Мокрецов Семен Прохорович
Рождение ребёнка
05.06.1937
Дочь: Мокрецова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Мокрецов Семен Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1980