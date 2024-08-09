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Алексеев Варфоломей Трофимович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.08.1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1762 г.р.

Жена

1797 г.р.
1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1795 ст.

Отец: Иванов Трофим Алексеевич

Мать: (Симеонова) Христиния Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Алексеев (Трофимов) Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: (Кириллова) Дарья Кирилловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1815 ст.

Жена: (Кириллова) Дарья Кирилловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1819 ст.

Сын: Алексеев (Трофимов) Симеон Варфоломеевич

Мать ребёнка: (Кириллова) Дарья Кирилловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Алексеев (Трофимович) Авксентий Варфоломеевич

Мать ребёнка: (Кириллова) Дарья Кирилловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1824 ст.

Жена: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Алексеева (Трофимова) Пераскева Варфоломеевна

Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Алексеев (Трофимов) Феодор Варфоломеевич

Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1829 ст.

Дочь: Алексеева (Трофимова) Александра Варфоломеевна

Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1830 ст.

Дочь: Алексеева (Трофимова) Екатерина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1833 ст.

Сын: Алексеев (Трофимов) Прокопий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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