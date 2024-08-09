Алексеев Варфоломей Трофимович
Место рождения
Дата рождения25.08.1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1795 ст.
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Алексеев (Трофимов) Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: (Кириллова) Дарья Кирилловна
Бракосочетание
1815 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1819 ст.
Сын: Алексеев (Трофимов) Симеон Варфоломеевич
Мать ребёнка: (Кириллова) Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Алексеев (Трофимович) Авксентий Варфоломеевич
Мать ребёнка: (Кириллова) Дарья Кирилловна
Бракосочетание
30.01.1824 ст.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Алексеева (Трофимова) Пераскева Варфоломеевна
Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Рождение ребёнка
15.04.1829 ст.
Дочь: Алексеева (Трофимова) Александра Варфоломеевна
Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.11.1830 ст.
Дочь: Алексеева (Трофимова) Екатерина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Симеонова (Родионова) Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.07.1833 ст.
Смерть
Неизвестно