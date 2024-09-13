Алексеев (Трофимович) Авксентий Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
20.12.1841 ст.
Сын: Варфоломеев Стефан Авксентьевич
Мать ребёнка: Карпова Анна Карповна
Рождение ребёнка
12.06.1843 ст.
Дочь: Варфоломеева Агрипина Авксентьевна
Мать ребёнка: Карпова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
10.06.1844 ст.
Дочь: Варфоломеева Агрипина Авксентьевна
Мать ребёнка: Карпова Анна Карповна
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.
Дочь: Варфоломеева Стефанида Авксентьевна
Мать ребёнка: Карпова Анна Карповна
Рождение ребёнка
30.05.1850 ст.
Сын: Трофимов-Алексеев-Вахрамов (Варфоломеев) Иоанн (Иван) Авксентьевич
Мать ребёнка: Карпова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
25.03.1854 ст.
Сын: Варфоломеев Георгий Авксентьевич
Мать ребёнка: Карпова Евдокия Карповна
Смерть
Неизвестно