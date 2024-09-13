Алексеев (Трофимович) Авксентий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев (Трофимович) Авксентий Варфоломеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Алексеев Варфоломей Трофимович

Мать: (Кириллова) Дарья Кирилловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Евдокия Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1841 ст.

Сын: Варфоломеев Стефан Авксентьевич

Мать ребёнка: Карпова Анна Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1843 ст.

Дочь: Варфоломеева Агрипина Авксентьевна

Мать ребёнка: Карпова Евдокия Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1844 ст.

Дочь: Варфоломеева Агрипина Авксентьевна

Мать ребёнка: Карпова Анна Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1845 ст.

Дочь: Варфоломеева Стефанида Авксентьевна

Мать ребёнка: Карпова Анна Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1850 ст.

Сын: Трофимов-Алексеев-Вахрамов (Варфоломеев) Иоанн (Иван) Авксентьевич

Мать ребёнка: Карпова Евдокия Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1854 ст.

Сын: Варфоломеев Георгий Авксентьевич

Мать ребёнка: Карпова Евдокия Карповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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