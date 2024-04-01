Миронова Прасковья Евтеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Прасковья Евтеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Пантелей

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Пантелей

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова (Миронова) Валентина Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Миронов Пантелей

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Пантелей

Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

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