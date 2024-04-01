Миронова Прасковья Евтеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова (Миронова) Валентина Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Миронов Пантелей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Пантелей
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область