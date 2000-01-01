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Кокин Владимир Иванович
Кокин Владимир Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1981
Пол
Мужской
Отец
Кокин Иван Петрович
1952 г.р.
Мать
Кокина (Савельева) Ираида Прокопьевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец:
Кокин Иван Петрович
Мать:
Кокина Ираида Прокопьевна
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